Motociclistas encapuzados atiram em três jovens no Remanso, em Cruzeiro do Sul

Três jovens foram atingidos por tiros durante a noite desta quinta-feira, (02), no bairro do Remanso, localizado no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo consta, os rapazes estavam conversando com amigos, quando foram abordados pelos criminosos, que efetuaram vários disparos em direção a eles. Elimar Lima, 25 anos, Felipe Negreiros, e Matheus Benedito, ambos de 21 anos, ficaram feridos e foram socorridos por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados ao Hospital do Juruá, onde receberam atendimento e em seguida foram liberados.

Ainda segundo os policiais, o trio jogava dama juntamente com outros jovens, quando foram surpreendidos pela a dupla de criminosos, que chegou pilotando uma motocicleta. Os suspeitos estariam usando capuz e se evadiram após a ação tomando rumo ignorado. Uma guarnição da Polícia Militar saiu em patrulhamento na tentativa de localizá-los, mas até o momento ninguém foi preso.