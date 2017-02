Foragido da justiça é preso pela PM na Via Chico Mendes

O foragido da justiça Wandresson Tavares Coelho, foi recapturado por policiais militares do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), na madrugada desta sexta-feira (03), na Via Chico Mendes, bairro Santa Helena, segundo distrito de Rio Branco. O mesmo estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com os militares, era feito patrulhamento de rotina quando visualizaram Tavares e resolveram abordá-lo. Após a revista pessoal nada foi encontrado com ele, mas os policiais ao puxarem a ficha criminal de Wandresson, descobriram que ele era um foragido da justiça, o mesmo tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais.

Diante dos fatos, Coelho foi preso e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos .