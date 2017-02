Telefone de Hitler será leiloado nos EUA

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O telefone pessoal do líder nazista Adolf Hitler poderá ser adquirido em um leilão nos Estados Unidos, organizado pela Alexander Historical Auctions.

Produzido pela Siemens, o aparelho foi encontrado por tropas soviéticas que invadiram a casamata do ex-ditador em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a organizadora do leilão, informa a CNN, o valor do objeto deve ultrapassar os 200 mil dólares, quase 700 mil reais.

Além do telefone, o leilão, que acontecerá dia 19 de fevereiro, reunirá outros itens do Terceiro Reich.