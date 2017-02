SEE faz a quarta convocação para preencher dezenas de vagas do programa “Quero Ler”

Ao todo são 615 vagas nas oito cidades acreanas, com as bolsas variando de R$ 800 para alfabetizador a R$ 1 mil para coordenador

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) divulgou nesta terça-feira (31) a quarta chamada do processo seletivo simplificado para concessão de bolsa do programa “Quero Ler”. Os novos convocados devem comparecerem ao endereços de cada cidade (vide imagem) onde o programa será implementado para receber orientações de como proceder para a formação de turmas.

A relação completa dos novos selecionados pode ser vista no Diário Oficial do Estado (DOE), edição n° 11.985 desta terça-feira, páginas de 31 a 36. Após baixar o arquivo em formato PDF no site do DOE, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando ‘Ctrl+F’, abrindo o sistema de pesquisa e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Para a apresentação dos documentos, os candidatos deverão comparecer no dia 7 de fevereiro de 2017, no horário assinalado portando o comprovante de inscrição e a carteira de identidade ou documento equivalente com foto. Os candidatos convocados poderão obter informações deste processo seletivo junto à Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) por meio do telefone (68) 3226-1376.

Como divulgado anteriormente, os selecionados executarão suas atividades tanto na zona urbana quanto rural nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Ao todo são 615 vagas nas oito cidades acreanas, com as bolsas variando de R$ 800 para alfabetizador a R$ 1 mil para coordenador. (Régis Paiva)