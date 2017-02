Procon Acre inicia fiscalização em salões de beleza e barbearias

A Operação Vênus, que teve início na terça-feira, 31, em Rio Branco, tem por objetivo fiscalizar as práticas comerciais em geral dos estabelecimentos de beleza, especialmente sobre a forma de apresentação da informação de preço dos serviços oferecidos, que deve ser clara, precisa e ostensiva, para que o consumidor saiba, antes de realizar o serviço, o valor que irá pagar. Além disso, o estabelecimento tem que estar com as licenças sanitárias e alvará de funcionamento em dia.

Segundo a direção do Procon, essa é uma área comercial que está diretamente ligada a questões de saúde e segurança. Portanto, os produtos utilizados pelos consumidores devem estar adequados às normas técnicas de utilização, como data de validade, por exemplo.

“O consumidor deve observar sempre questões de higiene e informações básicas, como preços e condições de pagamento, antes de realizar os serviços. E tendo qualquer problema pode fazer a denúncia ao Procon pelos números 151 ou 3223-7797”, explica Diego Rodrigues, diretor da instituição.

A ação vai até o próximo dia 10.

Agência