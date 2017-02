Prefeitura vai recuperar ruas do bairro Jorge Lavocat

A Travessa Bela Vista já foi beneficiada e a determinação do prefeito Marcus Alexandre, é seguir melhorando e recuperando várias ruas do Bairro Jorge Lavocat, na parte alta da cidade, onde ele esteva nesta quinta-feira, 2, nas primeiras horas da manhã, acompanhado da equipe da Prefeitura.

Para garantir o acesso dos moradores agora durante o período chuvoso, algumas ruas serão melhoradas com piçarra e areia, mas, no verão, a determinação do prefeito é trabalhar com a pavimentação em 11 ruas. “Aqui já começamos o trabalho e vamos dar continuidade. Das 42 ruas do Jorge Lavocat, o programa Ruas do Povo pavimentou 31 e agora vamos atuar nas outras 11. O melhor modo de enfrentar o inverno é trabalhando”, disse o prefeito.

Entre as ruas que serão trabalhadas agora no inverno estão a Cajueiro e a João Eduardo, onde o prefeito conversou com os moradores e explicou os serviços que serão realizados a curto e médio prazo.

Uma das moradoras mais antigas do Jorge Lavocat, Socorro Brito, a Help, diz que toda a comunidade está esperançosa e agradeceu pelo trabalho executado na rua dela, a Bela Vista. Help disse que agora vai poder realizar um antigo sonho, que é abrir um comércio na parte da frente de sua residência. “Antes nem dava para pensar nisso porque ninguém vem em um comércio em uma rua cheia de lama. Agora, sim, vou poder abrir meu comércio com tranquilidade. Gostamos de ver esse prefeito atuante”.

O presidente da Associação de Moradores do Jorge Lavocat, Silvaldo Lopes, o Lôro, que acompanhou o prefeito de rua em rua, ressalta que “o fato do prefeito vir e andar com a gente nessa lama às 06h30 da manhã nos dá a certeza de que nosso bairro vai receber melhorias”.

Agência