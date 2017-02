Prefeito Marcus Alexandre entrega relatório de transição para nova presidente da AMAC

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, entregou nesta quarta-feira, 1, para a nova presidente da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, Marilete Vitorino, prefeita de Tarauacá, o relatório de transição – com os avanços alcançados nos últimos quatro anos em que esteve à frente da instituição e o comprovante bancário no valor de R$ 520 mil de saldo positivo no caixa da Associação. Ele ressaltou ainda que a AMAC está saneada e que espera que a Associação, “continue cumprindo seu papel técnico de auxiliar as prefeituras na gestão e elaboração de projetos. Nesses quatros anos em que estive à frente da AMAC me dediquei a cuidar com zelo e responsabilidade dos 22 municípios associados. Busquei fortalecer a Associação e dar a ela o caráter técnico e municipalista que acredito que deva ter, mas, sobretudo, procurei prestar apoio a todos os municípios, sem distinção de cor partidária e sem interferências políticas”.

Marcus Alexandre também destacou que em sua gestão a AMAC elaborou 1072 projetos técnicos, que resultaram em mais de 373 milhões de reais em recursos aprovados e liberados para as 22 prefeituras do Acre. Citou aconstrução do auditório, reforma da sede, aquisição de três veículos, sendo dois para Rio Branco e um para o escritório de Brasília, para melhor atender os prefeitos. Um bom exemplo, segundo o prefeito de Rio Branco, da importância da AMAC é o atual momento, quando algumas cidades estão alagadas com a cheia dos rios. “Em 2015, elaboramos o Plano de Resposta de oito cidades acreanas. O Plano é o documento básico a ser enviado para o governo Federal em casos de pedido de ajuda durante as alagações”, explicou.

A nova presidente agradeceu pelo trabalho desenvolvido por Marcus Alexandre e garantiu dar continuidade às ações até agora desenvolvidas. Segundo Marilete Vitorino, “receber a AMAC com dinheiro em caixa, com certeza, nos deixa tranquila. Espero poder contar com a experiência do nosso ex-presidente Marcus Alexandre”, finalizou.

Estiveram na solenidade de entrega do relatório de transição os deputados estaduais Jairo carvalho, Jesus Sérgio e Eliane Sinhasique, a vereadora Lene Petecão e os prefeitos de Manoel Urbano, Tanízio Sá, de Plácido de castro, Gedeon Barros, de Capixaba, José Augusto, do Bujari, Romualdo Souza, e de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que também é o atual vice-presidente da AMAC. O prefeito Gedeon Barros ressaltou a iniciativa do prefeito Marcus Alexandre em modificar o Estatuto da Associação e permitir que houvesse eleição direta para a presidência da AMAC.

AgÊncia