Políticos acreanos lamentam morte de ex-primeira dama, Marisa Letícia

O Corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia, será velado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Na manhã desta quinta-feira (2), o Hospital Sírio-Libanês divulgou boletim médico informando que a ex-primeira dama Marisa Letícia, de 66 anos, teve morte cerebral A esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internada no dia 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma.

Por meio de um post na página oficial do ex-presidente no Facebook, a família informou que já autorizou a doação de órgãos. Políticos acreanos também utilizaram seus perfis nas redes sociais para prestar solidariedade a Lula:

“Estive esta semana com o presidente Lula em São Paulo, manifestando meu apoio e solidariedade diante do quadro de saúde de Dona Marisa. É com pesar e tristeza que recebo a notícia abaixo, divulgada pelo Instituto Lula, que compartilho com vocês. Peço as preces e orações de todos para o presidente Lula e Dona Marisa neste momento de dor”, disse o senador Jorge Viana.

Em sua página, o deputado federal Léo de Brito (PT/AC) também se manifestou em solidariedade à família de Lula:

“Precisamos respeitar sua história de mulher, mãe, esposa e militante, que teve início em 1975, ao lado marido. Ela que era uma mulher a frente de seu tempo, e mesmo em momentos difíceis mostrou o decisivo papel da mulher na política e na construção de uma sociedade mais justa.

Mostrou sua força e determinação, quando conquistou outras mulheres para participarem do Movimento Sindical na região do ABC paulista, ao organizar uma passeata de mulheres pedindo a libertação dos sindicalistas, provando a força que as mulheres tinham, mesmo estando cercadas de tanques de guerra e cavalaria. Foi Dona Marisa quem cortou e costurou a primeira bandeira do Partido dos Trabalhadores, quando ele foi fundado em 1980 e igualmente participou da construção do partido.

Mulher, esposa, mãe e militante. Dona Marisa esteve ao lado do marido na construção de um Brasil mais justo, um Brasil que saiu do mapa da fome, em que os mais necessitados tiveram mais oportunidades e mais igualdade. Neste momento de dor e saudade peço a Deus para que seja fonte inesgotável de consolo, certo de Dona Marisa foi recebida de braços abertos pelo pai celestial.

“Desejo aos que ficam aqui, que possam se espelhar no exemplo de vida e humanidade que ela nos deixou”, escreveu o parlamentar.

O Corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia, será velado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. (Nany Damasceno)