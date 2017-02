Polícia prende suspeitos de assalto com refém em residência do Morada do Sol

A Polícia Civil através da Delegacia de Investigações Criminais (DIC), conseguiu prender dois homens foragidos da justiça, que seriam os responsáveis, entre outros crimes, de um assalto ocorrido em uma residência no bairro Morada do Sol, no dia 26 do mês de janeiro, onde uma caminhonete modelo Hilux foi roubada.

No dia do crime, os suspeitos renderam um taxista nas dependências de um supermercado, o colocaram no bagageiro do táxi e se deslocaram rumo à residência, onde fizeram os moradores reféns enquanto subtraíam pertences de valor. Eles saíram levando uma caminhonete prata de placas QLU-0038, jóias e produtos eletroeletrônicos.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Sérgio Lopes, a caminhonete foi vendida no país vizinho, em Cobija na Bolívia e na volta para o Acre, ontem, quarta-feira (01), os suspeitos foram parados na barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizada na BR-317, município de Xapuri. Com eles, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinqüenta reais), que não souberam precisar a origem e foram encaminhados a delegacia do município, onde o delegado acionou a Polícia Civil de Rio Branco e foram reconhecidos pelas vítimas.

Eleones Maia da Silva, de 29 anos, além deste crime, era procurado pela polícia do Estado de Rondônia, pelo crime de roubo a banco e caixas eletrônicos, já Henrique Barbosa, de 22 anos, é um homicida confesso de um crime ocorrido no município de Acrelandia (AC).

“Após serem reconhecidos, nós representamos imediatamente pela prisão preventiva deles e contamos com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora nós trabalhamos com o apoio da Polícia Militar para recuperar a caminhonete que está no estado boliviano e ainda para identificar os demais envolvidos neste crime”, disse o delegado Sérgio Lopes.

Outras prisões

Outro que foi apresentado na manhã desta quinta-feira (02), na Delegacia de Investigações Criminais (DIC), suspeito pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo, foi Marcos Antônio Santiago da Silva, 26 anos.

Marcos na companhia de um comparsa, assaltou uma mulher e levaram uma motocicleta. O crime ocorreu no dia 03 de novembro do ano passado no bairro Belo Jardim. (Com informações da Asscom PC)

Asscom/PC