Polícia Civil prende dois irmãos acusados de tráfico de drogas em Brasileia

Uma operação da Polícia Civil em Brasileia por volta das 18 horas desta quarta-feira (1°) resultou na prisão em flagrante de um velho conhecido no mundo do tráfico desde quando era menor de idade.

Eberton da Silva de Almeida, de 23 anos, vulgo ‘Katanga’, que estava em liberdade condicional há cerca de quatro meses após cumprir quatro anos de reclusão, foi preso novamente em flagrante no bairro Eldorado portando uma quantia de cloridrato de cocaína, maconha e R$ 470, possivelmente oriundo do comércio ilegal de entorpecentes.

Além disso, a irmã de Eberton, Kedna Nay da Silva, de 28 anos, que também está em condicional por tentativa de homicídio, chegou e foi detida para averiguação por possível envolvimento com o irmão no crime. Mas obviamente negava qualquer ligação.

Segundo o delegado titular de Brasileia, Roberto Lucena, os dois ficariam detidos na delegacia para serem ouvidos somente pela manhã desta quinta-feira (2). Pela quebra do benefício recebido, Katanga poderá voltar ao presídio Francisco de Oliveira Conde, na Capital, onde ficará à disposição Justiça. (Juruá Online)