Obra de alargamento de ruas na Baixada está em fase final

As obras de alargamento e urbanização das ruas São Salvador, Campo Grande, A e Santa Luzia, na Baixada, estão nos últimos detalhes, com 95 por cento de sua execução concluída. A fase agora é da construção de calçadas e meios fios e de recapeamento asfáltico dos últimos 440 metros do total de 1.740 metros da obra.

Nesta quinta-feira, 2, o prefeito Marcus Alexandre vistoriou a andamento dos serviços acompanhado por membros da Comissão Fiscalizadora da obra – composta por moradores e comerciantes – e secretários do município. “Essa é uma obra complexa e fazemos tudo ouvindo a Comissão. Ainda temos que alargar alguns pontos. Esperamos em três meses concluir os trabalhos. Esse corredor, alargado, será uma importante ligação entre a Estrada da Floresta e a Estrada da Sobral”, disse o prefeito.

O último trecho que receberá o recapeamento asfáltico vai das Quatro Bocas até a Estrada da Sobral, sentido Rua Campo Grande à São Salvador. Depois que todo o serviço de acabamento e recapeamento asfáltico forem concluídos, serão feitas a sinalização horizontal e vertical da via.

O secretário-adjunto de Obras da Prefeitura de Rio Branco, Marcos Vinícius, cita que a obra de alargamento deixou as vias com largura que varia entre 9 e 10 metros, com recuo para estacionamento, calçadas e meios-fios. Ao longo dos 1.740 metros de alargamento, foram feitas adequações e recuos de postes e em 47 fachadas de comércios e casas.

O presidente da Associação de Moradores do bairro João Eduardo, Chandelle Bonfim, comentou que “todos os moradores e comerciantes ficaram satisfeitos com a nova estrutura das vias”. Um dos comerciantes mais antigos da Baixada, Antônio Avelino, que faz parte da Comissão que fiscaliza a execução da obra de alargamento, disse que a partir da intervenção da Prefeitura a região terá um maior desenvolvimento. “A Prefeitura vem, faz a parte dela, alarga as ruas, melhora a mobilidade e o aspecto das ruas e isso impulsiona os comerciantes e moradores a melhorarem suas casas e pontos comerciais”.

A obra de alargamento das vias da Baixada faz parte de um conjunto de obras de intervenções, que têm como objetivo melhorar a mobilidade em Rio Branco e que inclui ainda a duplicação das Estradas da Floresta, da Sobral, da Avenida Getúlio Vargas, Estradas das Placas e Jarbas Passarinho, além do alargamento da Rua João XXIII, no Bosque.

