Nova defensora-geral do Acre assina 55 portarias que gratifica e nomeia comissionados

Um dia após ser empossada como defensora-geral da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), Roberta de Paula Caminha, abriu a sessão do Diário Oficial (DOE) dessa terça-feira, 31, com mudanças nos quadros da instituição pública.

Segundo a publicação do Doe, Roberta assinou pelo menos 55 portarias que dão poderes de nomeações e funções gratificadas a funcionários de carreira da casa. Porém, antes dos atos da nova defensora-geral, o ex-gestor da DPE, Fernando Morais de Souza, exonerou pelo menos 40 comissionados correspondentes ao Biênio (2015-2016) que presidiu a instituição.

Na lista dos cargos exonerados aparecem o ex-subdefensor Público-Geral, Dion Nóbrega Leal. No lugar dele assumiu a defensora, Simone Santiago.

Perfil de Roberta – É natural de Xapuri, tem 37 anos e pretende atuar especialmente em dois eixos: ampliação e melhor prestação de serviços aos cidadãos, bem como fortalecer a atuação mais efetiva do órgão no interior do estado.

Roberta foi a campeã de votos da lista tríplice, oriunda do processo de eleição do órgão, e escolhida pelo governador, Tião Viana (PT), para gerir a instituição por dois anos (2017-2018), podendo ser reconduzida ao cargo por uma vez. A posse da defensora aconteceu na tarde de segunda-feira, 30, na Casa Civil. (Com informações Folha do Acre)