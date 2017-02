Neymar compra anel para pedir Bruna Marquezine em casamento

O jogador Neymar irá completar 25 anos de idade no próximo dia 5 de fevereiro, data que promete marcar a vida do craque do Barcelona. Na comemoração deste ano, o atleta pretende pedir a atriz Bruna Marquezine em casamento.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, um amigo revelou que Neymar comprou um anel de noivado para oficializar a relação.

Ainda de acordo com a publicação, essa não seria a primeira vez que Neymar compra um anel de noivado para Bruna. Na primeira ocasião, em 2014, a entrega foi adiada por causa da derrota do Brasil na Copa. Após o torneio, eles acabaram se separando.