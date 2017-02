MPE vai investigar “máfia dos plantões” na UPA do 2º Distrito; Sesacre desconhece denúncia

Após denúncia anônima, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Estado do Acre resolveu abrir processo investigatório para apurar possíveis irregularidades na escala de plantões da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do 2º distrito de Rio Branco.

De acordo com as denúncias, pessoas estariam exercendo funções públicas na referida unidade de saúde sem que tenham qualquer vínculo formal com a administração pública. A informação é de que essas pessoas trabalham em substituição aos servidores efetivamente contratados pelo estado do Acre.

Em publicação no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (1°), o Ministério Público do Acre deixa claro que a conduta em questão pode configurar ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal 8.429/1992. O órgão decidiu converter a presente denúncia em procedimento preparatório que ficará a cargo da promotora Joana Fonseca Aguiar.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), que informou só ter tomado conhecimento do processo instaurado pelo MP ao ser procurada pela reportagem. A assessoria informou que a direção da UPA deve se reunir com representantes da Sesacre para definirem as providências que serão adotadas. ( Folha do Acre/Marcos Dione)