Morre socorrista que atuou em avalanche no centro da Itália

Menos de uma semana depois do fim das operações de socorro no hotel Rigopiano, no centro da Itália, um dos socorristas que atuaram nos trabalhos de resgate após a tragédia, Andrea Pietrolungo, de 39 anos, morreu devido a um infarto.

O falecimento pegou de surpresa seus colegas do socorro alpino de Abruzzo, região onde ficava o Rigopiano, já que Pietrolungo participou ativamente de operações na neve nos últimos dias.

Apenas no hotel, destruído por uma avalanche em 18 de janeiro, a busca por corpos e sobreviventes durou uma semana.

Bastante conhecido no ambiente das equipes de resgate, Pietrolungo também dirigia uma escola de espeleologia, ciência que estuda a formação de grutas e cavernas.

Recentemente, ele esteve no funeral dos colegas que morreram na queda de um helicóptero que havia sido destacado para socorrer um esquiador nos Apeninos de Abruzzo. A tragédia deixou seis mortos.

A avalanche sobre o hotel Rigopiano foi provavelmente provocada pela onda de terremotos que sacudiu o centro da Itália no dia 18 de janeiro e matou 29 pessoas. Outras 11 sobreviveram ao deslizamento de neve. (ANSA)