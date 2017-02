Menino de 5 anos é algemado e separado da mãe após ordem de Trump

A determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de barrar a entrada no país de pessoas nascidas em sete países de maioria muçulmana, causou a separação de um menino de apenas 5 anos de sua mãe.

A criança foi algemada e detida no Aeroporto de Dulles, em Washington DC, de acordo com informações da Revista Crescer. Outras 100 pessoas já passaram pela mesma situação, em aeroportos espalhados pelo país.

O transtorno só foi resolvido quando autoridades americanas confirmaram que o menino era cidadão americano, residente em Maryland.

No entanto, em declaração após o ocorrido, o secretário de imprensa de Donald Trump, Sean Spicer, não ponderou: “Seria um equívoco descartar uma pessoa como ameaça apenas por sua idade ou sexo”.

De acordo com o jornal Mirror, o senador Chris Van Hollen descreveu o incidente como “ultrajante”. Ele contou que tentou se certificar de que a criança havia sido libertada, mas