Manifestantes protestam contra aumento da passagem durante sessão na Câmara

A sessão da Câmara Municipal de Rio Branco desta quinta-feira (2), que iniciou com um minuto de silêncio em respeito à morte da ex-primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia, foi marcada pela polêmica do aumento da tarifa de transporte coletivo na capital. Situação e oposição se revezaram na tribuna para defender o debate, na visão dos governistas, e a população, no caso dos oposicionistas.

Para aumentar ainda mais o clima entre os vereadores, um grupo de militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) levantavam cartazes, na galeria pública da Câmara, criticando o possível acréscimo na tarifa de ônibus. “Decidimos vir até aqui para deixar claro aos vereadores que vamos lutar contra toda e qualquer medida que prejudique a população”, ressaltou Eldo Rafael, representante do PCB.

De acordo com o vereador Roberto Duarte (PMDB), é necessário a criação de uma Comissão Especial para fiscalizar e acompanhar a renovação dos contratos entre a prefeitura e as empresas de ônibus. “Surgiram algumas dúvidas e supostas irregularidades, principalmente, com relação à questão tributária e fiscal dessas empresas, portanto, precisamos dar uma resposta para a população”, justifica.

Eduardo Farias (PCdoB), líder do prefeito na Câmara, discordou do colega de parlamento no tocante à Comissão Especial e pediu reconhecimento à Comissão de Transporte e Urbanismo, já existente na casa. “Não quero aqui tapar o sol com a peneira, mas a minha proposta é valorizar a Comissão de Transporte e Urbanismo para que possamos mergulhar e fiscalizar melhor a questão do transporte coletivo de Rio Branco”, diz. (Com informações Márcio Souza/Folha do Acre)