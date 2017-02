Leila Galvão pede a Denit recuperação de trechos críticos da BR-317 antes o carnaval

A deputada estadual Leila Galvão (PT) reuniu nesta quinta-feira, 02, com o diretor-regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Tiago Caetano. O encontro foi para solicitar a Tiago urgência na recuperação dos trechos mais críticos da rodovia BR-317, que liga Rio Branco aos municípios do Vale do Alto Acre (Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil).

Leila pediu a Tiago que esses pontos sejam identificados e consertados antes do carnaval e justificou sua demanda afirmando que há neste período um grande fluxo de veículos de pessoas que participam dos festejos momescos nas cidades do Alto Acre.

“Fevereiro é um mês importante, de chuvas e intenso fluxo em virtude dos festejos de carnaval. A expectativa é que o Alto Acre receba muitos visitantes em suas cidades”, disse a parlamentar petista.

Em discurso proferido na Tribuna da Assembleia Legislativa (Aleac), Leila Galvão relatou sua conversa com Tiago Caetano e disse ter percorrido grande trecho da 317 e conversado com os encarregados e trabalhadores que estão atuando na recuperação da via.

“Conversei com eles e pedi que os trabalhos fossem acelerados, tendo em vista que têm aparecidos dias de estiagem que devem ser aproveitados para avançar nesse trabalho.”

Leila também falou de sua atuação constante em defesa da manutenção das rodovias acreanas. “Temos participado constantemente de audiências em Brasília e aqui no Acre, para discutir a melhoria das rodovias e a celeridade dos trabalhos que darão a manutenção necessária para o tráfego seguro de veículos”. (AC 24 Horas)