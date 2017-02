Instituto Dom Moacyr abre processo seletivo para contratação de mediadores

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Ghechi (IDM) publicou na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (2) a abertura de processo seletivo simplificado de vagas para recrutamento e formação e cadastro de reserva.

O processo também servirá para contratar de forma temporária pessoas para atuarem como mediador horista na zona urbana, nos cursos técnicos de formação de profissionais de nível médio para a saúde.

A abertura do edital foi possível através de recursos oriundos da portaria GM/MS 1.307/2011 do Profaps. ( Informações Folha do Acre/Marcos Dione)