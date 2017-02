Ídolo do Chelsea, Frank Lampard anuncia aposentadoria aos 38 anos

O futebol inglês se despede de um ídolo. O ex-jogador e capitão do Chelsea e da seleção inglesa, Frank Lampard, anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (2). O comunicado foi feito pelo próprio atleta, por meio de um vídeo postado em seu Instagram .

“Após 21 anos incríveis, eu decidi que agora é o momento ideal para encerrar minha carreira de jogador profissional. Mesmo eu tendo recebido uma série de ofertas legais para continuar jogando tanto na Inglaterra quanto fora, aos 38 eu sinto que é o momento de começar um novo capítulo na minha vida”, escreveu Lampard .

“Tenho imenso orgulho de todos os troféus que conquistei, por ter representado a seleção do meu país mais de 100 vezes e marcado mais de 300 gols na carreira”, continuou o agora ex-jogador de 38 anos. Ele também agradeceu aos familiares, amigos, técnicos e funcionários de todos os times que atuou na carreira, em especial ao Chelsea.

Lampard é ocacionado por torcedores do Chelsea

“Claro que a maior parte do meu coração pertence ao Chelsea, o clube que me deu tantas grandes memórias. Nunca esquecerei a oportunidade que me deram e o sucesso que conseguirmos ter juntos”, disse.

“É impossível agradecer individualmente a todos que me deram apoio nos meus 13 anos jogando lá. Tudo o que posso dizer é que, do dia em que assinei o primeiro contrato até hoje e no futuro, sou eternamente grato por tudo e a todos. Os torcedores sempre deram enorme apoio a mim e aos meus companheiros. Essa paixão e fome por vitórias me guiaram a dar meu melhor ano após ano. Não teria alcançado nada sem eles”, complementou.

No fim de sua postagem, Lampard agradece a Associação de Futebol da Inglaterra e revela que estuda para ser técnico no futuro. “Olhando para frente, sou muito grato à FA (Associação de Futebol da Inglaterra) pela oportunidade de estudar para me qualificar como técnico, e espero conquistar oportunidades fora do campo que são abertas por essa decisão”, concluiu.

Carreira

Formado nas categorias de base do West Ham, em 1994, Super Frank defendeu a equipe londrina até 2001 (foi emprestado ao Swansea City entre 1995 e 1996. No mesmo ano foi contratado pelo Chelsea, logo no início da era Roman Abramovich, russo que comprou o clube e o colocou entre os melhores da Europa.

Frank Lampard conquistou a Liga dos Campeões em 2012

Nos Blues, tornou-se lenda juntamente com John Terry, Didier Drogba e o técnico José Mourinho. Durante os 13 anos no Stanford Bridge, foi tricampeão do Campeonato Inglês (2004/2005, 2005/2006 e 2009/2010), tetra da Copa da Inglaterra (2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 e 2011/2012), bi da Copa da Liga Inglesa (2005 e 2007), bi também da Supercopa da Inglaterra (2005 e 2009).

Foi protagonista do título da Liga dos Campeões da Uefa, em 2011/2012. Por fim, ainda conquistou a Liga da Europa da temporada 2012/2013. Em 2005, ficou em segundo na eleição de melhor jogador do mundo da Fifa e também da revista francesa France Football, atrás do brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Em 2014, Frankie foi contratado pelo New York FC, dos Estados Unidos. Foi emprestado ao Manchester City por uma temporada e fez o primeiro gol com a camisa dos Citizens contra o ex-clube, em jogo que terminou empatado em 1 a 1, em setembro de 2014. Voltou a Nova York em 2015 e lá permaneceu até o ano passado.

Com a seleção inglesa, Lampard disputou três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) e duas Eurocopas (2004 e 2012). Entrou em campo 106 vezes e marcou 29 gols.

IG