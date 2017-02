Forças de segurança ampliam fiscalização nas fronteiras do Acre

Empregando equipamentos modernos nas áreas de tecnologia digital e bélico, o Exército Brasileiro, por meio do Comando de Fronteira Acre, intensificou o patrulhamento na faixa limítrofe do estado, estabelecendo postos de bloqueio e controle de estradas e rios.

O objetivo da atividade é combater crimes transfronteiriços como tráfico de drogas e armas, além de crimes ambientais e outros ilícitos, na área de responsabilidade do Quarto Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS).

De acordo com o coronel Wellington Valone Barbosa, comandante do 4º BIS, o Exército Brasileiro mantém homens destacados em municípios e cumpre sua missão constitucional de proteger as fronteiras.

“O trabalho é realizado de forma integrada e em cooperação com os órgãos de segurança pública e outras agências institucionais, buscando manter a coesão das forças de segurança”, disse Valone.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, destacou os bons serviços prestados à comunidade pelo Exército e o profissionalismo da instituição como agência parceira no combate à criminalidade.

“Numa conversa recente, o coronel Valone disse que as operações nos rios que cortam o Acre manterão postos de bloqueios e controle fluvial, bem como nas estradas estaduais e federais. O Exército ampliou a cobertura de fiscalização, realizando bloqueio e controle nas rodovias BR-317 e AC-40”, destacou o secretário.

Agência