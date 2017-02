Documentário brasileiro sobre novo cinema será exibido em Rio Branco

O premiado documentário brasileiro Cinema Novo, do diretor Eryk Rocha, será exibido em Rio Branco entre os dias 2 e 8 de fevereiro, às 19h30, no Cine Teatro Recreio. Os ingressos custarão de quinta a domingo R$ 15 inteira e R$ 8 meia, e de segunda a quarta-feira pelo preço único de R$ 8.

A exibição é uma iniciativa da produtora Yaneramai Films, com apoio da Saci Produções e do governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour.

O documentário é um ensaio poético que investiga um dos principais movimentos cinematográficos latino-americanos, por meio do pensamento e fragmentos de filmes de seus principais autores.

A trama mergulha na aventura da criação de uma nova geração de cineastas que inventaram uma forma de fazer cinema no Brasil, a partir de uma atitude política na qual juntava arte e revolução, e que tinha como desejo um cinema que tomasse as ruas e fosse ao encontro do povo brasileiro.

O filme foi reconhecido no Festival de Cannes, na França, em 2016, na categoria de Melhor Documentário do prêmio L’Ceil d’or (Olho de Ouro), além de ser exibido em outros dez festivais internacionais, sendo o primeiro em Munique, na Alemanha.

De acordo com o coordenador da Saci Produções, Marcelo Cordeiro, proporcionar aos acreanos a oportunidade de assistir produções audiovisuais que estão fora do circuito comercial é uma oportunidade única.

“Pela primeira vez, Rio Branco está conectada com diversos circuitos de estreias cinematográficas de alta qualidade”, afirma.

Agência