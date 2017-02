Deracre interdita Rodovia AC-405 devido elevação do Rio Môa

O Deracre interditou desde o meio dia de quarta-feira (1) o tráfego de veículos de pequeno porte no trecho da Rodovia AC-405, atingido pela cheia do Rio Môa. Nesta quinta-feira (2), a elevação de água na pista era de aproximadamente 60 centímetros, o suficiente para quebrar mais de oito veículos que se aventuraram em encarar o trecho de água.

Pelo menos 300 metros da pista, após a Ponte do Môa, está nesta situação, com água acima do asfalto. O tráfego só está sendo permitido para caminhonetes e caminhões. Ainda na tarde desta quarta-feira, o Deracre realizou um serviço emergencial na Ponte do Igarapé Branco, na Comunidade Santa Rosa.

Uma das cabeceiras da ponte apresentou uma erosão, sendo necessário colocar uma rampa metálica no local.

Com informações do Juruá online