Deputada diz que governo do Acre foi irresponsável ao manter servidores irregulares somente para “garantir votos”

Durante a sessão desta quinta-feira (2) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a líder do PMDB no parlamento, deputada Eliane Sinhasique, acusou o Estado do Acre de ter sido irresponsável com relação a manter servidores públicos de maneira ilegal.

Ao se referir à recomendação do Ministério Público do Acre para que o governo exonere cerca de 380 servidores contratados sem concurso público, Sinhasique afirmou que o governo usou e abusou desses funcionários e que os descartará de forma irresponsável.

“O governo foi extremamente negligente com esses servidores, deixaram lá, sem nenhuma legalidade, para garantir votos foram deixando eles lá e os usando como massa de manobra”, diz.

Sinhasique afirmou, ainda, que faltou aos gestores cumprir os princípios da administração pública.

“Não cumpriram princípios como legalidade, transparência e isso agora está tendo um custo muito alto para os servidores que serão demitidos. Esperamos ao menos que tenham a ombridade de pagar todos os direitos trabalhistas dessas pessoas”, diz. (Folha do Acre)