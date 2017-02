Chuvas torrenciais deixam 20 mortos e 38 mil afetados no Peru

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

21 regiões do país já foram afetadas e chuvas devem continuar até abril. ‘Definitivamente não estávamos preparados’, afirma primeiro-ministro.

Chuvas torrenciais provocaram a morte de 20 pessoas e afetaram outras 38.379 em 21 regiões do Peru neste ano, informou na quinta-feira (2) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).

“Definitivamente não estávamos preparados, como país, para este tipo de coisas, estamos mobilizando o máximo de esforços e por isso o trabalho das forças armadas tem sido importante na ajuda aos danificados”, disse à imprensa o primeiro-ministro, Fernando Zavala.

Na segunda-feira, o rio Huaycoloro, em Lima, transbordou, destruindo uma ponte e afetando San Juan de Lurigancho, o distrito mais populoso do país, onde inundou casas e avenidas. A água chegou a rodear o centro da capital, e as estações de tratamento de água ficaram paralisadas temporariamente.

Na região de Arequipa (1.000 km ao sul de Lima), sete pessoas morreram soterradas por avalanches de lama e pedras, segundo o Indeci. As avalanches destruíram centenas de casas e estradas, e provocaram o desabastecimento de água a 600 mil moradores.

O presidente, Pedro Pablo Kuczynski, anunciou na segunda-feira que entregará cinco bilhões de sóis (US$ 1,5 bilhão) aos governos regionais para a reconstrução de infraestruturas e estradas danificadas.

Homem retira objetos de casa cheia de lama após deslizamento causado por chuvas no bairro de San Juan de

Na quarta-feira, 13 distritos da região Ica (sul) foram declarados em estado de emergência por 60 dias, depois de que as inundações deixaram 13.904 pessoas afetadas e centenas de casas inabitáveis.

Na região de Lima, 1.964 pessoas foram afetadas por enxurradas de lama nos distritos de Chosica, Santa Eulalia e Chaclacayo, enquanto em Huánuco (centro) 2.325 pessoas foram prejudicadas, e em Loreto (nordeste), 2.981.

O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Senamhi) alertou que as chuvas continuarão até abril, principalmente nas regiões da serra, da selva central e do sul do país. (G1 Mundo)