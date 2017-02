Assessores do prefeito de Plácido teriam ameaçado de morte jornalista que criticou gestão

Sem mais desculpas

Alguém precisa avisar aos prefeitos que já é chegado o fim do tempo das reclamações e das desculpas esfarrapadas. Chegou o momento deles pegarem aquelas promessas mirabolantes de campanha e mostrarem se são minimamente exequíveis.

Falta atitudes

Ao que tudo indica, há prefeitos, como é o caso do prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), que prometeram muito e não indicam estarem dispostos a mostrar a que veio.

Falta tudo, até pagamento

Servidores de Plácido de Castro reclamam de salários atrasados e o lixo se acumula pelas ruas da cidade.

Ameaças

Informações vinda de Plácido de Castro dão conta que assessores do prefeito Gedeon teriam ameaçado de morte alguns mais ousados que criticam a atual gestão via redes sociais. Menos, gente. O correto é se ater ao campo de ideias.

Concurso público

Outro sim, o prefeito Gedeon que se elegeu prometendo uma gestão pautada nos princípios da administração pública e frisou que contrataria apenas via concursos públicos tem se recusado a resolver essa questão do certame que continua suspenso.

Ainda nada

Por telefone, Gedeon afirmou à reportagem da Folha do Acre que ainda não sentou com a assessoria jurídica da prefeitura para saber como resolverá a questão. Está na hora de resolver esses e outros problemas, prefeito.

Rumo a Cruzeiro

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Ney Amorim (PT), e mais uma comissão de deputados embarcarão para Cruzeiro do Sul. A missão é prestar solidariedade e ajuda às vitimas da enchente que já afeta centenas de cruzeirenses.

Pedro Longo

O presidente regional do PSL, Pedro Longo, afirmou que o estatuto do partido será respeitado. Foi tudo que ele disse, em tom educado, a respeito da postura política do vereador Emerson Jarude.

Emerson Jarude

Emerson Jarude está conseguindo seu objetivo: se tornar vítima do sistema, amigo do povo, quando na verdade ele é fruto de um discurso vazio projetado pela mente de meia dúzia de burgueses interessados em manter o status quo e nada mais que isso. (Folha do Acre)