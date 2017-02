Amanda Nunes divulga pedido de desculpa a Ronda Rousey

Campeã peso-galo, Amanda Nunes se arrepende das declarações e provocações feitas após a vitória em 48 segundos sobre Ronda Rousey no UFC 207, em dezembro de 2016.

Em seu Instagram, a brasileira aproveitou para fazer um pedido público de desculpas à ex-campeã.

“Deixem eu me explicar. Estava sobrecarregada de adrenalina, emoção e dor naquela hora, Eu segurei tanta coisa nas semanas antes da minha luta contra a Ronda. Eu posso ter dito ou postado algumas coisas que agora sei que não eram o certo a se fazer. Quero me desculpar com Ronda, os fãs dela e meus fãs, e também com o UFC. A Ronda é uma atleta incrível e fez muito por esse esporte, especialmente pelas mulheres”.

A vitória sobre Ronda foi a primeira defesa de título de Amanda no peso-galo. A campeã subiu ao octógono no UFC Denver e foi desafiada por Valentina Shevchenko, mas não há confirmação sobre uma revanche entre as atletas.

