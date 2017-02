Acre registra mais de 40 mortes durante o mês de janeiro de 2017

O Acre registrou mais de 40 mortes durante os 30 dias de janeiro de 2017. Dessas, o total de 11 foram registradas no interior do estado, incluindo uma morte no presídio de Tarauacá, distante 400 quilômetros de Rio Branco. O restante, 31 homicídios, ocorreram em Rio Branco, capital acreana. Os dados estão disponíveis no Sistema de Consulta de Cadáver do Instituto Médico Legal (IML).

Ao todo, 29 vítimas morreram por disparo de arma de fogo, desse total quatro morreram durante confronto com a polícia. Os outros oito crimes foram praticados com arma branca.

1 a 7 de janeiro

No primeiro dia do ano, foi registrada a morte de Geilson de Lima Escobar que foi morto a facadas na cidade de Senador Guiomard, interior do Acre. A Polícia Civil informou que a suspeita é que o crime tenha sido motivado por desavenças antigas entre os envolvidos. O agressor fugiu logo após o crime.

No dia seguinte, Auricélio Oliveira do Espirito Santo, de 32 anos, na linha 7, em Acrelândia, interior do Acre. A vítima teria morrido após sofrer golpes de arma branca. No mesmo dia, o detento José Reginaldo Tavares Campos foi morto durante o banho de sol dos presos do regimento fechado do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Em 3 de janeiro, Giovane França de Souza, de 21 anos, morreu após dois homens em uma motocicleta efetuarem vários disparos contra a vítima. Souza chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia seguinte, Cleonardo Barbosa Martins, de 31 anos, foi morto após ser atingido por um tiro no bairro do Telégrafo, em frente à distribuidora administrada por ele. Segundo a Polícia Militar (PM-AC), dois homens de preto passaram em uma moto pela frente do estabelecimento e efetuaram ao menos três disparos. A dupla fugiu em seguida.

Vítima de uma emboscada, o mototaxista Leandro Rodrigues Modesto também foi morto no dia 3 de janeiro, no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira. A Polícia Civil informou que a vítima levou ao menos dez tiros e, segundo o delegado responsável pelo caso, Samuel Mendes, a maioria dos disparos foram nas costas.

Outra vítima foi João Souza de Oliveira, também morto no dia 3 de janeiro por disparo de arma de fogo no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco. No dia 4 de janeiro, Emerson Camusa de Souza, de 30 anos, foi tingido por vários disparos e morreu no bairro Plácido de Castro, no lougradouro Iolanda Lima, Região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Na noite de 5 de janeiro, o corpo de Jedeilson Batista da Silva, de 33 anos, foi encontrado após a vítima levar vários tiros e um deles atingir a cabeça. Os disparos ocorreram na rua São Sebastião, no bairro Nova Estação, em Rio Branco, em frente à uma escola da capital. O crime teria sido cometido por dois homens em uma motocicleta, segundo a PM-AC.

Quando saía de uma panificadora, Arquileldo Bezerra Rodrigues foi morto na Rua São Francisco, no bairro Bahia Nova, em Rio Branco. Testemunhas relataram à PM-AC que dois homens em uma motocicleta teriam disparado contra a vítima. Para se proteger dos tiros, Rodrigues ainda tentou se esconder dentro da panificadora, mas morreu ainda no local.

O ex-presidiário Josiel de Oliveira, de 23 anos, foi morto a facadas em frente a uma loja de confecção no bairro Sobral, em Rio Branco. O crime ocorreu na noite do dia 6 de janeiro. O pai da vítima, o servente geral José Antônio, de 54 anos, falou que tinha poucas informações sobre o crime e não sabia a motivação. “Dei muito conselhos, mas ele não me ouviu”, disse o pai abalado.

Fábio Souza Lima, de 18 anos, morreu no hospital de Feijó após ser ferido por arma branca no dia 6 de janeiro. Já na madrugada do dia 7, Jucelino dos Santos Vieira, de 28 anos, foi morto durante uma troca de tiros com a PM-AC. O caso ocorreu na região conhecida como Sapolândia, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

No mesmo dia, o vaqueiro José Augusto do Nascimento, de 35 anos, foi executado a tiros no bairro Airton Sena, em Rio Branco. Segundo a família da vítima, ele retornava para casa quando foi surpreendido por ao menos seis disparos de arma de fogo. O Instituto Médico Legal (IML) afirmou que Nascimento foi atingido por quatro tiros.

9 a 14 de janeiro

Após ser atingido por ao menos três tiros, o jovem Mateus Silva de Andrade, de 18 anos, morreu na noite de 9 de janeiro na Rua Iolanda Lima, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Um primo da vítima disse que o jovem tinha envolvimento com uma facção criminosa.

No mesmo dia, ainda na capital acreana, o autônomo José da Cruz Henrique dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim São Francisco. Um parente da vítima que a família não tinha conhecimento de envolvimento da vítima com drogas ou facções criminosas.

Em 10 de janeiro, foi registrada a morte do adolescente Lucas Gabriel Gonçalves dos Santos, de 16 anos. De acordo com IML, Santos foi vítima de arma de fogo e o crime ocorreu no bairro Cidade Nova, na capital acreana Rio Branco.

No dia seguinte, 11 de janeiro, o jovem Ruan Santos Correia, de 20 anos, foi morto a tiros na Avenida 7 de Setembro, no Bairro Habitar Brasil, em Rio Branco. Segundo a Polícia Militar (PM-AC), populares relataram que o homem havia saído de casa para comprar pão e retornava com o produto nas mãos quando foi surpeendido por ao menos 12 disparos.

Ainda no dia 11, quatro homens foram mortos em um confronto com a PM-AC no bairro João Paulo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A PM informou que recebeu denúncias apontando que integrantes de uma facção estavam reunidos para realizar ações criminosas durante toda a madruga.

As vítimas foram Adailton Souza da Silva, de 22 anos, André Fernandes da Costa, de 31 anos, Natanael Sampaio de moura, 28 anos, e Walker dos Santos Castro, de 32 anos.

Já Marcelo Mesquita Ecomena, de 21 anos, foi morto a tiros na noite no dia 12 de janeiro na rua Airton Sena, no bairro Vitória, em Rio Branco. Segundo a polícia, a vítima seria usuária de drogas e estava devendo dinheiro em uma boca de fumo da região. No mesmo dia, Cleiton Pires da Silva, de 25 anos, morreu após uma troca de tiros entre facções rivais no bairro Sobral.

Em Tarauacá, o detento José Adriano Lima de Araújo foi morto na madrugada de 14 de janeiro dentro de uma cela do Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, no interior do Acre. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC). O diretor do presídio Francisco Edir informou que a vítima foi mota asfixiada e também teria sofrido vários golpes na cabeça durante uma briga com outros dois detentos.

Outras duas mortes foram registradas no dia 14 de janeiro, a primeira foi a de Emerson Calixto da Silva no loteamento Aroeira, em Rio Branco. No mesmo dia, Evanilson Vasco da Gama, de 39 anos, morreu após ser atingido por três disparos enquanto estava em frente de casa na Travessa Vasco da Gama, bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

15 a 19 de janeiro

Em Xapuri, o diarista João Nunes Carneiro, de 30 anos, foi morto com golpes de faca e pauladas na manhã de 15 de janeiro, no Seringal Tupá, zona rural de Xapuri. De acordo com informações da família de Carneiro, ele levou ao menos duas facadas e pauladas na região da cabeça. A vítima estava em uma bebedeira com uma outra irmã quando foi morto.

Em Rio Branco, Francisco das Chagas Cruz Silva, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã do dia 15. Segundo informações da PM-AC, o homem foi alvejado por ao menos seis disparos de arma de fogo. O caso ocorreu na rua João Minas Coelho, bairro Montanhês em Rio Branco.

No dia 16, Françuar Ramos, de 22 anos, foi morto a tiros na Travessa do Açaí, bairro Jardim Eldorado, em Rio Branco. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava na casa de um homem que está preso por tráfico de drogas e que teria mandando matar Ramos após o sumiço de alguns objetos.

Já no dia 17, o corpo de Rayele de Paula Carneiro, de 15 anos, foi encontrado na quadra 7C do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A PM disse que o marido da jovem foi morto no final de 2016 no mesmo bairro e ela teria se escondido dentro de um armário para não ser morta.

No interior, também no dia 17, o corpo de Josemir Rodrigues Siqueira, de 32 anos, foi encontrado no Ramal Cachoeira, em Xapuri. De acordo com a polícia, o homem foi atingido com um tiro no rosto.

A jovem Lucilene da Silva Matos, de 18 anos, morreu e mais quatro pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas durante tiroteio no dia 18 de janerio, na Rua Humberto Oliveira, no residencial Jacarandá, em Rio Branco. Um carro passou em frente da casa, onde estavam as vítimas, e efetuou vários disparos contra o grupo que estava no local, segundo a Polícia Civil.

Enquanto isso, o corpo do jovem Edcarlos Quirino, de 20 anos, foi encontrado morto às margens do Rio Acre, em Rio Branco. De acordo com a polícia, o jovem morreu no dia anterior, mas só foi achado no dia seguinte. O corpo de Quirino estava nas proximidades do bairro Cidade Nova.

A dona de casa Francisca Alves, de 51 anos, foi morta a facadas pelo filho Anderson Lima, de 27 anos, na manhã de 19 de janeiro, em Rio Branco. O crime ocorreu na Rua Caju, no Residencial Santa Cruz, no bairro Apolônio Sales. A mulher morreu após ser atingida por facadas e golpes de tábua de carne, segundo informou a PM-AC.

Na tarde do dia 19, o corpo de Igor Henrique da Silva Fernandes, de 24 anos, foi encontrado em decomposição no Loteamento Novo Horizonte, bairro Tancredo Neves. Moradores do bairro afirmaram que Fernandes teria tentado roubar uma casa no dia anterior com outras três pessoas. Houve troca de tiros com a PM-AC e três pessoas chegaram a ser levadas para delegacia.

22 a 31 de janeiro

O jovem Natanel Silva Azevedo, de 18 anos, foi morto na madrugada de 22 de janeiro enquanto dormia na casa da mãe, na Rua das Castanheiras, na Vila do Incra, em Rio Branco. De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois homens encapuzados invadiram a casa para cometer o crime.

Já o corpo do mecânico Marcelo Pereira da Cunha, de 19 anos, foi encontrado em estado de decomposição na tarde 22 de janeiro no bairro Airton Sena, em Rio Branco. De acordo com informações da família, Pereira estava com as mãos amarradas para trás.

Quatro dias depois, um homem identificado como Antônio Bezerra, de 39 anos, foi morto em uma área conhecida como Ramal Adauto Frota, no bairro Custódio Freire, em Rio Branco. O crime tinha características de execução.

Eliomar da Silva Barbosa, de 17 anos, foi encontrado morto com dois tiros na cabeça no início da tarde do dia 30. O crime ocorreu na Vila Verde, no quilômetro 58 da Estrada Transacreana, em Rio Branco. O jovem tinha iniciais teriam de uma facçã criminosa escrita no tórax.

Já no dia 30, Francisco Jair de Souza, de 45 anos, foi morto com um tiro de escopeta no ramal do Panorama, em Rio Branco. A vítima não tinha ficha criminal, segundo a Polícia Civil.

No último dia do mês, dia 31, a adolescente Débora Lima Maciel, de 15 anos, foi morta com um tiro de escopeta na rua Valter Magalhães, no bairro São Francisco, região periférica do município de Manoel Urbano, interior do Acre.

O delegado Samuel Mendes, que investiga o caso, diz que desde as 5h da manhã desta quarta-feira (1) a Polícia Civil faz diligências em busca dos criminosos. Segundo ele, dois suspeitos, um de 17 anos e outro de 27, já foram presos e devem ser ouvidos para que possam identificar os autores do crime.

