Vila do V: Mototaxista é morto com um tiro dentro de casa

Um crime registrado na madrugada desta quinta-feira, (02), na Vila do ”V”, localizada na zona rural do município de Porto Acre, ceifou a vida do mototaxista Antônio Queiroz da Silva, 49 anos, a vítima foi executada com um tiro no rosto.

Segundo consta, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada através de uma ligação via 190, quando chegaram ao local informado, os militares encontraram a vítima caída dentro da residencia. Ainda de acordo com os militares, os executores teriam invadido a casa e matado Antônio, e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, só confirmaram o óbito .

A polícia isolou a área até a chegada da perícia. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) também foi acionada para remoção do corpo.