Suposto membro de facção é morto com 9 tiros no Esperança

Mais uma morte violenta foi registrada na capital durante a noite desta quarta-feira, (01). Desta vez a vítima foi Robson Leandro Vilker, 22 anos, morador da Rua Euclides da Cunha, localizada no bairro Esperança, em Rio Branco.

O jovem caminhava na calçada quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em um carro modelo Fiesta, de cor prata, o motorista desceu, sacou uma pistola e efetuou vários tiros em direção à vítima, que caiu ao solo. Em seguida o passageiro do veículo desceu, se aproximou de Robson e também efetuou vários disparos, o motorista desceu novamente e foi até a vítima disparando mais tiros, totalizando nove tiros. A vítima foi atingida no queixo, tórax e pernas.

Uma viatura de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada , mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida. Segundo a polícia, a motivação do crime seria uma retaliação em represália a morte de Sérgio Roberto, ocorrido no mesmo dia, no bairro São Francisco, onde a vítima teria sido executada com cinco tiros. Robson tinha passagens pela sistema por roubo e furto.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis, e logo após liberado para a família. A polícia civil já iniciou as investigações, da morte de Sérgio e Robson.