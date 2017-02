Travesti acreano que mora em Brasília está desaparecido há mais de um mês

O travesti Elvis Assunção Rios, 23 anos, está desaparecido há mais de um mês. Jhenyfer, como era mais conhecido, é acreano e havia ido morar na cidade de Taguatinga, no interior de Brasília, onde trabalhava fazendo programas sexuais.

De acordo com informações passadas por uma amiga, Elvis estava na casa onde morava junto com outros travestis quando saiu e não retornou mais. O jovem saiu com todos os documentos e não foi mais visto.

Familiares de Elvis que moram em Rio Branco suspeitam que ele tenha sido vítima de latrocínio. Nas redes sociais, amigos de Jhenyfer fazem uma campanha onde pedem pra quem o ver que entre em contato com a família.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Jhenyfer pode ser repassada através do telefone: (68) 9-9973-5525

(Com informações Folha do Acre/Marcos Dione