Mulher liga para polícia para reclamar do preço da maconha

Agindo na ilegalidade, mas indignada, uma mulher ligou para a polícia com uma reclamação: o traficante da área dela estava cobrando muito caro pela maconha.

Quem recebeu a queixa inusitada foi a polícia do Território do Norte, naAustrália, que divulgou o caso em sua página no Facebook.

Segundo as autoridades, no último domingo (29), a mulher ligou para a delegacia para reclamar que o negociante estava cobrando mais que o normal pela droga.

Afirmando estar “ofendida”, a mulher exigiu que os policiais investigassem o motivo do “ultrajante aumento no preço”, mas desligou quando pediram mais detalhes.

Irônicos, os policiais ainda escreveram: “Se você conhece um traficante que está cobrando muito caro, ligue para nós, que adoraríamos ajudar”.

O post viralizou, chegando a mais de 49 mil curtidas e 14 mil compartilhamentos.

Rede TV UOL