Manoel Urbano: Durante abordagem, colono reage e é baleado por bandidos em seringal

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A polícia de Sena Madureira já tem conhecimento do caso e, inclusive, a identificação dos suspeitos. Buscas estão sendo feitas no sentido de capturá-los.

Uma tentativa de assassinato foi registrada na noite de domingo na altura da colônia Flor divina, seringal Santa Pena, zona rural da cidade de Manoel Urbano. O colono identificado como José Afonso foi atingido por um disparo no peito esquerdo quando se encontrava em sua própria casa. O crime teria tido a participação de pelo menos seis bandidos, oriundos de Sena Madureira.

Segundo informações levantadas pela reportagem, José Afonso estava em casa na companhia da esposa e de duas netas (12 e 14 anos) quando os criminosos invadiram a propriedade, por volta das 7 horas da noite de domingo. Eles queriam obrigar a vítima a transportá-los para o porto de Manoel Urbano. Do seringal pra cidade são em torno de sete horas de viagem. José Afonso teria resistido e reagiu contra eles, mas acabou levando a pior. “Eles atiraram no meu marido e ainda o amarraram. Não mataram ele porque Deus não permitiu”, comentou a esposa da vítima que preferiu não se identificar. Após todo o problema na residência e os disparos efetuados, os seis bandidos roubaram uma canoa e desapareceram do local.

Ferido, José Afonso foi transportado numa embarcação pelo rio Purus e, em determinado momento da viagem, pegou passagem em uma voadeira. Inicialmente, o idoso foi atendido na Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano e em seguida transferido para o hospital de Sena Madureira.

O que deixou a família ainda mais revoltada foi o fato de não existir ambulância em Manoel Urbano. “Ele foi transportado em uma camionete. Quando chegamos em Sena Madureira a ambulância estava quebrada, sendo preciso solicitar uma de Rio Branco. Na verdade, uma demora tremenda. É lamentável”, comentou um de seus parentes.

No hospital de Sena, José Afonso encontrava-se consciente, mesmo assim, houve necessidade de encaminhá-lo para a capital.

A polícia de Sena Madureira já tem conhecimento do caso e, inclusive, a identificação dos suspeitos. Buscas estão sendo feitas no sentido de capturá-los. (Com informações Sena Online)