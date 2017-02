Estados Unidos dificultam emissão de visto no Brasil

Quem quiser tirar o visto para visitar os Estados Unidos (EUA) deve se preparar para uma dificuldade ainda maior no processo. A partir de agora, as restrições para a emissão de visto para viajar aos EUA aumentaram.

As alterações ainda não foram oficialmente anunciadas, mas já estão sendo aplicadas a quem comparece ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) de Porto Alegre. O CASV foi inaugurado em 19 de abril de 2014 justamente para facilitar a vida de quem busca visto. Nesta terça-feira (31), a reportagem do Jornal do Comércio foi até o Casv na avenida Carlos Gomes, 1501, para obter esclarecimentos sobre os procedimentos.

Os funcionários do local alegaram não estar autorizados a prestar informações e indicaram falar com a embaixada ou consulados dos Estados Unidos. O JC tentou contato, por telefone, durante toda a manhã com os órgãos oficiais, mas ninguém atendeu aos chamados. Houve mudanças na faixa de idade que garante a isenção de entrevista, que antes era possível a pessoas com menos de 16 anos e mais de 66 anos.

Agora vale apenas para menores de 14 anos e maiores de 80 anos. Assim, quem não estiver nestas faixas de isenção deverá viajar para locais que têm um consulado norte-americano para fazer a entrevista, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. A sede do consulado em Porto Alegre não tem data para inauguração. Além disso, para fazer a renovação para visto expirado há mais de um ano também é necessário fazer uma nova entrevista, o que antes era permitido para um visto vencido há até quatro anos.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-RS), João Augusto Machado, as mudanças pegaram as pessoas de surpresa, já que não houve um anúncio oficial antecipado das novas medidas. “Eu mesmo tive que marcar a entrevista para um casal de idosos, de 72 e 68 anos, que vai ter que viajar a São Paulo para fazer”, afirmou Machado.

O dirigente afirmou ainda que, nos últimos anos, não havia acontecido mudança drástica no processo de tirar vistos para os EUA. A situação mudou com o começo do governo do presidente republicano Donald Trump. “Para os brasileiros, a obtenção de visto era menos complicada, estávamos inclusive próximos de ter isenção de visto”, explica, analisando: “Essas alterações são um reflexo das políticas do governo Trump”. – Jornal do Comércio