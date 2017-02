Divulgado resultado preliminar com 123 aprovados para residência médica na Fundhacre

Por Redação Folha do Acre – 1 de fevereiro de 20170

A comissão do Concurso de Residência Médica divulgou na edição desta quarta-feira (1°), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar com a lista de 123 aprovados para realizarem a residência médica na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

O resultado foi divulgado por ondem de classificação nas seguintes áreas:

Anestesiologia (18 selecionados), Clínica Médica (31), Infectologia (5), Ginecologia e Obstetrícia (16), Medicina da Família e Comunidade (6), Ortopedia e Traumatologia (15), Pediatria (16), Medicina Intensiva Pediátrica (2), Cirurgia Geral (11), e Neonatologia (3).

A lista completa com os nomes dos selecionados pode ser conferida nas páginas 14 e 16 do DOE, que está disponibilizada através do site http://www.diario.ac.gov.br/ (Folha do Acre)