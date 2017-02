Deputados da Aleac e vereadores de Rio Branco voltam com sessões nesta quarta-feira

As sessões da Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB) e Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) retornam hoje (01). Conforme os Regimentos Internos, os trabalhos nas duas casas começam a partir das 10 horas. Tradicionalmente os chefes dos executivos – estadual e municipal – Tião Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) são convidados para a solenidade que inclui a leitura da carta governamental. Por enquanto, apenas o prefeito confirmou presença.

Localizada na Rua 24 de Janeiro do bairro Seis de Agosto, a CMRB dispõe de 17 vereadores. Cinco parlamentares mirins da legislatura passada conseguiram reeleição em 2016. Com isso, a renovação na Câmara de Rio Branco chegou a marca histórica de 70%. Nenhum dos reeleitos apareceu entre os cinco mais votados.

Dr. Jakson Ramos (PT), Rodrigo Forneck (PT), Dankar (PT), Antonio Morais (PT), Artêmio (PSB), Roberto Duarte (PMDB), Lene Petecão (PSD), N. Lima (DEM), Emerson Jarude (PSL), Juruna (PSL), Railson Correia (PTN), Raimundo Neném (PHS), Elzinha Mendonça (PDT), Pastor Manuel Marcos (PRB), Célio Gadelha (PSDB), Clézio Moreira (PSDB) e Eduardo Farias (PCdoB) compõem a atual legislatura.

Com a eleição da Mesa Diretora realizada em 1° de Janeiro, o vereador Manuel Marcos foi aclamado presidente e o vereador Clézio Moreira, vice-presidente.

Já a Aleac possui 24 deputados e a Mesa Diretora têm a presidência do deputado, Ney Amorim (PT), reeleito para o cargo em dezembro do ano passado. O parlamento é composto ainda por Manoel Morais (PSB), Éber Machado (PSDC), Jesus Sérgio (PDT), Chagas Romão (PMDB), Jonas Lima (PT), Nicolau Júnior (PP), Maria Antônia (PROS), Raimundo Correia (PTN), Daniel Zen (PT), Josa da Farmácia (PTN), Leila Galvão (PT), Jenílson Leite (PCdoB), Eliane Sinhasique (PMDB), Luiz Gonzaga (PSDB), Doutora Juliana (PP), Gehlen Diniz (PP), André Vale (PRP), Nelson Sales (PV), Jairo Carvalho (PSD), Antônio Pedro (DEM), Whendy Lima (PR), Heitor Júnior (PDT) e Jamil Asfury (PEN).

A sede do parlamento estadual acreano fica localizada na Rua Arlindo Porto Leal, nº 241 – Centro. Suas sessões acontecem de terça a quinta-feira sempre transmitida pelo site da instituição na internet. (Com informações Folha do Acre)