Copa BR: Álvaro Miguéis começa a esboçar o time da estreia

Restando exatamente uma semana para a estreia do Atlético Acreano na disputa da Copa do Brasil, dia 8 de fevereiro, contra o América-MG, o técnico celeste Álvaro Miguéis começou a esboçar o time titular para o confronto. Na movimentação da tarde desta terça-feira (31), no estádio Arena da Floresta, o time atleticano foi a campo com a seguinte onzena: Edivandro, Januário, Diego, Miller e Antonio Marcos; Leandro, Joel, Weverton e Careca; Rafael Barros e Jeferson.

Com poucas opções de espaço físico para a realização de coletivos e trabalhos táticos (devido o período inverno), Miguéis não esconde a preocupação com o ajuste do time. De acordo com ele, a equipe precisa trabalhar muito para não perder a boa movimentação tática apresentada na temporada passada.

No trabalho da tarde desta terça-feira (31), com duração de quase uma hora, Miguéis participou ativamente do treino. Ora corrigindo o posicionamento e ora aplicando bronca nos jogadores. “Precisamos corrigir o posicionamento e buscar a melhor jogada quando estivermos com a bola nos pés”, explica Miguéis.

Fechando o coletivo, o time ainda realizou um trabalho bola parada, seguida de finalizações. Na tarde desta quarta-feira (1º), no campo ‘B’ da Federação de Futebol do Acre, a equipe celeste volta a se movimentar. A boa notícia no clube diz respeito o retorno aos treinos do meia-atacante Polaco. Nesta terça-feira (31), o atleta trabalhou, em separado, a parte física.

Além da disputa da Copa do Brasil, o Galo Carijó terá ainda nesta temporada outras três competições no calendário: Copa Verde, Campeonato Acreano e Campeonato Brasileiro da Série D.

MANOEL FAÇANHA

Aceaesportes