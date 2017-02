André Maia confirma realização das quatro noites de carnaval no Quinari

Depois de se reunir com os empresários de Senador Guiomard e Rio Branco nessa terça-feira (31), o prefeito André Maia (PSD) confirmou a realização da festa de Carnaval no município com apoio institucional da administração pública. Segundo André, a prefeitura deve entrar somente com os apoio da Secretaria de Obras, na limpeza do ambiente, e da Secretaria de Saúde, com campanhas de prevenção.

“Buscamos junto aos empresários as parcerias necessárias para a realização do Carnaval sem envolver recursos do município. Felizmente tivemos êxito e conseguimos o apoio que precisávamos para oferecer à população um evento com estrutura adequada”, destacou Maia.

O prefeito destaca ainda que o resgate do Carnaval foi uma promessa de campanha e por isso buscou junto à iniciativa privada realizar a festa. “Agradeço a todos os empresários. Montamos uma comissão para organizar o Carnaval e vamos juntos oferecer uma festa que traga de volta a alegria e a diversão que o Quinari sempre teve”, completou André Maia.

Os empresários devem apresentar a logomarca oficial do Carnaval 2017 ainda nesta semana para a comissão organizadora. As quatro noites de folia serão realizadas na praça Fontinele de Castro, no centro de Senador Guiomard. (Asscom)