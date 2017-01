Tião Viana certifica 500 casos de sucesso de pequenos negócios

Foi em clima de alegria pelo reconhecimento do bom uso dos equipamentos recebidos pelo programa de incentivo aos pequenos negócios no Acre que famílias estiveram reunidas nesta terça-feira, 31, no Teatro Plácido de Castro, durante a certificação de 500 casos de sucesso de empreendimentos, resultado de investimentos do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN).

Na oportunidade, o governador Tião Viana frisou a importância do que representa esse certificado. “É o atestado da qualidade do empreendimentos, o que facilita, inclusive, a vida do trabalhador na hora em que ele procurar um banco para conseguir crédito para expandir o seu negócio. É esse sentido do empreendedorismo e da autoconfiança que queremos despertar nas famílias do Acre”, disse.

Os investimentos feitos em capacitações e aquisição de kits de materiais individuais e coletivos também foram lembrados.

Desde a implantação da SEPN em 2011, como estratégia de alcançar famílias de baixa renda de todo o estado, já se somam mais de R$ 33 milhões injetados, o que representa a inserção de cerca de R$ 23 mil famílias beneficiadas e assistidas pelo programa até dos municípios mais distantes.

“A pequena economia tem efeitos grandiosos, e por isso cada família aqui representada nos traz uma lição de vida. A maior lição é a de que as pessoas só desejam que alguém acredite nelas e dê a oportunidade de que precisam para viverem com mais dignidade”, completa Tião Viana.

Pequenos negócios realizam sonhos e mudam vidas

Com sorriso no rosto e gratidão no coração, Maria Verônica Conceição da Silva recebeu o certificado de empreendedora de sucesso.

A costureira capacitada pelos cursos da SEPN tornou-se microempreendedora ao lado do esposo, com quem acaba de investir no próprio ateliê. O motivo? As demandas, que só cresceram e não conseguiam mais ser atendidas no pequeno quarto onde recebia as clientes.

“O primeiro sonho que realizei foi ter meu próprio salário e depois foi poder comprar meus móveis e pagar com meu dinheiro. No futuro, quero adquirir um transporte próprio e gerar emprego para outras costureiras”, conta.

Assim como Verônica, o cabeleireiro Gilvancliff dos Santos também não escondeu a satisfação de receber o reconhecimento por parte da instituição.

Para o jovem de 25 anos, ser contemplado por esses investimentos significou a independência financeira.

“Eu já venho de uma tradição de família nessa área da beleza, desde meu avô até meu pai. E receber esse apoio foi fundamental para que eu continuasse nessa área e tivesse um negócio de sucesso. Ser dono do meu trabalho e do meu tempo foi a maior conquista que tive”, pontua.

Até 2018, o governo pretende atingir a marca de 30 mil famílias beneficiadas com novos investimentos. “Só quem sabe o valor de um carrinho de pipoca é um pipoqueiro, só quem sabe o valor de um carrinho de água de coco é um vendedor de água de coco, e assim por diante. Por isso, esse programa é tão essencial num estado como o Acre, onde existe um povo pronto para o trabalho e para realizar sonhos”, conclui o secretário de Pequenos Negócios Henry Nogueira.

