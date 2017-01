Morre Maria José, diretora do Sindicato dos Urbanitários do Acre

Morreu na manhã desta terça-feira, 31, vítima de um câncer, a diretora do Sindicato dos Urbanitários do Acre, Maria José Lima de Souza, a Mazé, servidora da Sanacre, considerada referência em liderança sindical. Ela foi fundadora do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Acre. Maria José estava internada há dias na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – Unacon.

Em nota, o Sindicato dos Urbanitários lamentou o falecimento. “Nossa solidariedade aos amigos e familiares dá Mazé, uma grande guerreira de luta.”

O velório acontece no cemitério Morada da Paz. Seu sepultamento também ocorrerá no Morada da Paz às 17h30. (Com informações AC 24 Horas)