Lista de espera do Sisu vai ficar disponível até 10 de fevereiro

O período para integrar a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está aberto e segue até o dia 10 de fevereiro. Estudantes que não foram selecionados, ou candidatos que foram aprovados para a segunda opção de curso podem manifestar o interesse em participar da lista até as 23h59, do dia 10 de fevereiro.

De acordo com o G1, a adesão à lista de espera do Sisu está restrita a primeira opção de curso do estudante.

O candidato poderá manifestar interesse até o dia 10 de fevereiro. Em seguida, a lista será encaminhada para as faculdades no dia 15. Caso haja disponibilidade de vagas, a convocação será feita diretamente pela instituição de ensino superior.

Para ingressar a lista, o candidato precisa acessar o portal oficial do Sisu e manifestar o interesse.

Sisu: http://sisu.mec.gov.br