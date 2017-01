DEM coloca nome de Bocalom à disposição para o Senado e Valdir Perazzo para deputado federal

O presidente regional do Democratas no Acre, Tião Bocalom, colocou seu nome à disposição para concorrer uma vaga ao Senado em 2018. O anúncio ocorreu durante uma reunião na sede do partido em Rio Branco na manhã desta terça-feira (31).

Bocalom aproveitou o encontro, que contou com representantes de alguns partidos da oposição, para lançar uma cartilha onde, segundo ele, dá dicas aos prefeitos e vereadores eleitos no último pleito.

A cartilha com 24 páginas começa pelo perfil biográfico do político, Bocalom também cita alguns compromissos éticos e termina dando concelhos aos novos prefeitos e vereadores que fazem parte do grupo da oposição no estado.

Na ocasião, a direção do Dem lançou o advogado Valdir Perazzo como possível candidato a deputado federal em 2018.

Folha do Acre