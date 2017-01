Dana White diz que Ronda Rousey não deverá voltar a lutar

O presidente do UFC, Dana White, afirmou ao site Flo Combat que conversou com Ronda Rousey no último final de semana e que e lutadora dificilmente voltará ao octógono.

“Eu falei com Ronda no sábado pela manhã e ela está bem, tocando a vida. Pelo que conversamos, se eu tivesse que dizer agora – e eu não gosto de falar dessas coisas, porque cabe a ela decidir – eu diria que ela não lutará novamente. Na minha opinião Ronda Rousey já está aposentada e, a partir de agora, vai curtir a vida fora do octógono”, contou.

“Não é que eu ache que Ronda tinha aquilo de ser invencível. Só acho que ela é tão competitiva que sua carreira e seu cartel siginificavam tudo na sua vida. A partir do momento em que perdeu, acho que ela passou a se perguntar o porquê de estar fazendo aquilo, e se aquela era toda a vida que ela teria. Acredito que Ronda quis experimentar outras coisas, e foi o que ela fez. Ronda tem muito dinheiro, muito mais do que pode gastar, a menos que comece a fazer loucuras, como Floyd Mayweather. Se você tem a quantidade de dinheiro que Ronda tem, você não precisa mais trabalhar na vida. Ela tem uma ótima casa em Venice, na Califórnia, e acho que seus planos são de se mudar para um lugar mais isolado”, finalizou.