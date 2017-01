Antônia Lúcia participa de posse de nova defensora Pública do Estado

A fundadora da Frente Parlamentar de Apoio às Defensorias Públicas dos Estados e da União a ex-deputado federal e empresária Antonia Lúcia (PR/AC) acompanhada do defensor publico Celso Araujo participaram do evento.

A partir de segunda-feira (30), quem dirige a Defensoria Pública do Estado (DPE) é Roberta de Paula Caminha, que se reuniu após solenidade de posse, com o governador Tião Viana e a vice-governadora, Nazareth Araújo.

A escolha de Roberta para coordenar a DPE foi feita pelo próprio governador, que optou pelo nome mais votado da lista tríplice, oriunda do processo de eleição. Natural de Xapuri, a nova defensora-geral obteve 37 votos e assume o mandato por dois anos (2017-2018), podendo ser reconduzida ao cargo por uma vez.

“Temos que ter harmonia para que esse trabalho seja desenvolvido com êxito. Por isso, conte conosco para atingir seus objetivos”, afirmou o governador Tião Vianda, que também destacou o interesse do Estado de investir em especializações na área do direito, promovendo a capacitação dos defensores públicos do Acre.

Segundo Roberta, os principais eixos de atuação de sua gestão são a descentralização do atendimento, peticionamento e a atuação mais efetiva no interior do estado. “Hoje, a gente têm três núcleos de atendimento e a proposta é que outros dois sejam implantados, preferencialmente, em bairros mais populosos e no interior do Acre”, ressaltou.

O planejamento operacional das ações da nova gestão estão sendo desenvolvidas pela defensora-geral da DPE e acompanhado pela vice-governadora Nazareth Araújo. O fortalecimento dos mutirões dentro do sistema prisional está entre as demandas prioritárias.

A posse da defensora ocorreu na tarde desta segunda-feira, 30, na Casa Civil.

Folha do Acre