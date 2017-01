Acre registrou mais de 40 homicídios só em Janeiro

Até a manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, o Acre já contabilizou 43 mortes violentas. A capital registrou 32 homicídios, já as cidades do interior registraram juntas, 11 mortes.

De acordo com o acompanhamento das mortes feito pelo site oriobranco.net, sete dessas mortes foram por arma branca, uma por asfixia, quatro em confronto com a polícia e as demais foram assassinadas por arma de fogo.

O levantamento feito pelo site também mostra que 10 dos homicídios ocorridos em Rio Branco aconteceram somente na região da baixada que inclui os bairros, Plácido de Castro, Ayrton Sena, Bahia Nova, João Eduardo, Estrada da Sobral, Boa Vista.

Quatro dos casos ocorridos este mês já foram solucionados pela polícia e os responsáveis devidamente presos pelos crimes, as demais continuam sobre investigação.

ORioBranco.Net