PM apreende madeira ilegal em Cruzeiro do Sul

Dois homens foram presos em flagrante pela polícia militar na noite de segunda-feira, (30), na Vila Lagoinha, localizado no Município de Cruzeiro do Sul, distante da capital cerca de 630 quilômetros.

Antônio Conceição de Araújo, 24 anos e José Maurênio Couto, 40 anos, são suspeitos de transportar madeira ilegalmente, com a dupla foi encontrado 20 dúzias de tábuas e outras 12 peças conhecidas popularmente por Tauari. Toda a madeira estava á bordo de uma embarcação.

Diante do flagrante, os homem alegaram para os policiais que tinha as notas fiscais das madeiras, mas não foram apresentadas as autoridades. Antônio e José não foram presos, mas tiveram os produtos apreendidos e receberam notificações sobre a ocorrência.

De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, ambos se comprometeram a comparecer à delegacia para prestar depoimento. O caso foi informado ao Imac (Instituto do Meio Ambiente do Acre), para que o órgão tome as devidas providências.