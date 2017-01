Colono sofre emboscada quando chegava em casa na zona rural de Epitaciolândia

Foi transferido para a Capital em estado crítico, o colono Ricardo Mendes de Souza (48), que sofreu uma emboscada enquanto chegava em sua casa localizada no Ramal da Estrada Velha, cerca de 8 quilômetros da cidade de Epitaciolândia na noite desta segunda-feira, dia 30, por volta das 20 horas.

Uma equipe de socorristas dos Bombeiros foram até o local, onde encontraram a vítima baleada. Segundo foi apurado, cerca de dois disparos foram efetuado contra a vítima, um atingiu as costas no lado direito, o segundo pelo ombro e alguns do chumbos alcançaram o rosto e pescoço.

Ricardo foi socorrido ao hospital de Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorro e seu estado foi considerado grave sendo necessário sua intubação e realizar sua transferência para a Capital, onde passaria por cirurgia.

Homens da Polícia Militar foram até o hospital para tentar coletar informações sobre o caso, uma vez que ocorreu uma tentativa de homicídio. Segundo foi informado por pessoas que conhecem a vítima, não acreditam em algum tipo de vingança, uma vez que Ricardo não tem inimigos além de ser considerado um bom trabalhador.

Outra hipótese levantada, seria que a pessoa que tentou contra a vida de Ricardo, possa ter confundido com outra pessoa. Mesmo após ser baleado, conseguiu pedir ajudar para um vizinho, que acionou os socorristas. (Com informações OAltoJuruá).