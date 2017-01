Cruzeiro do Sul: Corpo de autônomo é achado no Rio Juruá

Militares do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul encontraram na manhã desta terça-feira, (31), o corpo do autônomo Edimar Pereira da Costa, 46 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira 30.

Costa estava pescando em um leito do rio Juruá próximo ao porto, localizado no bairro da Várzea, região muito frequentada por pescadores do local quando se afogou. Algumas pessoas viram a vítima de afogamento arremessando uma tarrafa, momento esse que se desequilibrou e caiu nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciaram as buscas imediatamente, mas como estava ficando escuro os militares resolveram suspender e retornar nesta terça-feira. Após algumas horas de procura no local, o corpo de Pereira foi encontrado enrolado na tarrafa.

O comandante do corpo de bombeiros de Cruzeiro do Sul tenente-coronel Araújo, explicou que o afogamento foi motivado pela prática da pesca em um local de risco, e não pela enchente em si. O corpo foi removido das águas e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), para os procedimentos cabíveis.