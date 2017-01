Armamento é apreendido em interior de veículo no Parque da Maternidade

Na madrugada desta segunda-feira, (30), no Parque da Maternidade, homens da polícia militar apreenderam duas armas de fogo.

Segundo os militares, os mesmos foram informados através de denúncia anonima, que um veículo de cor prata, de placa NCQ final 56, estava com homens armados, os policiais foram averiguar a situação e encontrou o veículo estacionado próximo a uma casa noturna no canal.

No interior do veículo foram encontradas uma espingarda calibre 36 com três cartuchos e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. O armamento foi entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde caso será investigado pela Polícia Civil, para identificar e prender o proprietário da arma.