WhatsApp permitirá rastreamento de trajeto de contatos

A tecnologia dará o golpe de misericórdia e dizimará a privacidade se o rumor de uma nova funcionalidade do WhatsApp se concretizar. O aplicativo de troca de mensagens que – para dar ideia da abrangência, foi veículo para troca de 63 bilhões de felicitações de ano novo – estaria estudando como permitir rastrear contatos.

A função teria sido batizada de Live Location Tracking, conforme o jornal britânico The Independent, apareceu na versão beta do app tanto para usuários da versão 2.16.399 do Android quanto a 2.17.3.28 do iOS.

O Live permitiria ao usuário compartilhar o caminho que fez ou fará com os contatos como ter o trajeto rastreado. A funcionalidade teria tempo de validade limitado a até cinco minutos.

O que se fala também é que o recurso poderá desativado pelo usuário. O WhatsApp não se pronunciou sobre a especulação. Uma possível data de lançamento também ainda é desconhedica, conforme atenta o Olha Digital.